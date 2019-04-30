Гливенко перейдёт из «Газпрома-Югра» в «Кузбасс»

Диагональный «Газпрома-Югра» Богдан Гливенко продолжит карьеру в кемеровском «Кузбассе», сообщает «Спорт Бизнес Online». В минувшем сезоне он стал четвёртым бомбардиром сургутской команды, набрав 229 очков в 33 матчах. «Газпром-Югра» занял 11-е место в Суперлиге.

Ранее в Суперлиге Гливенко играл за краснодарское «Динамо». В кемеровской команде Богдан заменит Виталия Васильева. «Кузбасс» в нынешнем сезоне дошёл до финала плей-офф Суперлиги, где сыграет с действующим чемпионом казанским «Зенитом». Первая игра пройдёт в Казани 2 мая.



Состав «Газпрома-Югра» пополнит доигровщик «Ярославича» Руслан Галимов. Ранее он выступал в Суперлиге за уфимский «Урал» (2014/15).



Ярославская команда вылетела из Суперлиги.