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Гливенко перейдёт из «Газпрома-Югра» в «Кузбасс»

Гливенко перейдёт из «Газпрома-Югра» в «Кузбасс»
Волейбол / Суперлига мужчины

Диагональный «Газпрома-Югра» Богдан Гливенко продолжит карьеру в кемеровском «Кузбассе», сообщает «Спорт Бизнес Online». В минувшем сезоне он стал четвёртым бомбардиром сургутской команды, набрав 229 очков в 33 матчах. «Газпром-Югра» занял 11-е место в Суперлиге.

Ранее в Суперлиге Гливенко играл за краснодарское «Динамо». В кемеровской команде Богдан заменит Виталия Васильева. «Кузбасс» в нынешнем сезоне дошёл до финала плей-офф Суперлиги, где сыграет с действующим чемпионом казанским «Зенитом». Первая игра пройдёт в Казани 2 мая.

Состав «Газпрома-Югра» пополнит доигровщик «Ярославича» Руслан Галимов. Ранее он выступал в Суперлиге за уфимский «Урал» (2014/15).

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