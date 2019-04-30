Яковлев и Рифелли включены в тренерский штаб мужской сборной России по волейболу

Серебряный призёр Олимпиады 2000 года Роман Яковлев и итальянец Клаудио Рифелли будут работать в тренерском штабе мужской сборной России по волейболу, заявил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

«Тренерский штаб утверждён президиумом. Его возглавил Туомас Саммельвуо, также туда вошли Яковлев и Рифелли, генеральным менеджером команды утверждён Сергей Тетюхин», — цитирует Шевченко ТАСС.

Рифелли является помощником Саммельвуо в кемеровском «Кузбассе». Яковлев входит в тренерский штаб клуба «Факел» из Нового Уренгоя.

Напомним, 43-летний финский специалист был утверждён главным тренером мужской сборной России в марте 2019 года. Ранее этот пост покинул Сергей Шляпников. С «Кузбассом» Саммельвуо работает с 2016 года.