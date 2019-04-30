«Уралочка» обыграла казанское «Динамо» в 3-м матче серии за бронзу женского ЧР

Волейболистки «Уралочки-НТМК» в третьем матче серии за бронзовые медали чемпионата России среди команд Суперлиги на домашней площадке обыграли казанское «Динамо» со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:15) и теперь ведут 2-1 в противостоянии до трёх побед.

В регулярном чемпионате «Динамо» стало третьим, а волейболистки «Уралочки-НТМК» — четвёртыми. Обе очные встречи остались за казанскими волейболистками (3:1 и 3:0).

Четвёртый матч серии пройдёт завтра, 1 мая, на площадке «Уралочки». Если потребуется пятый поединок, команды сыграют его 5 мая в Казани.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за третье место. Третий матч

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Казань) — 3:0 (25:20, 25:18, 25:15).

Счёт в серии — 2-1.