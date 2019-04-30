Сикачёв: «Динамо» надо умирать на площадке и возвращать серию в Казань

Старший тренер казанского «Динамо» Сергей Сикачёв подвёл итоги третьего матча серии за бронзовые медали чемпионата России среди женских команд Суперлиги, в котором его подопечные проиграли «Уралочке-НТМК» со счётом 0:3 (20:25, 18:25, 15:25).

Клуб из Свердловской области повёл в серии — 2-1. Ближайшая игра пройдёт завтра, 1 мая.

«Мы сегодня не показали тот волейбол, который планировали. «Уралочка» хорошо подавала, с приёмом мы не справились. Мы агрессивно не подавали. Упростили игру в атаке, тяжело было с краёв. Во втором сете проиграли 10 очков подряд, приём проиграли, «Уралочка» заставила нас ошибаться. Будем разбираться. Всё в наших руках, надо выигрывать и возвращать серию в Казань. Надо биться. В плей-офф не бывает простых игр, надо умирать на площадке», — приводит слова Сикачёва официальный сайт «Уралочки».