Хавелкова: победа «Динамо» — великолепное завершение волейбольного сезона

Чешская доигровщица Хелена Хавелкова, выступающая за московское «Динамо», поделилась впечатлениями от победы команды в женской волейбольной Суперлиге-2018/19.

«Долгожданная победа в чемпионате. Отличная игра! Не ожидала, что снова всухую обыграем „Локомотив“. Играли на их поле: полный зал, они были сверхмотивированы при своих зрителях! Но я горжусь своей командой, мы не сдавались ни на секунду, мы вели в матче, были сплочённой командой, были лидерами и в итоге выиграли — 3:0!

Моим родителям пришлось изрядно попереживать – сначала из-за игр с «Уралочкой», потом уже, сидя на трибуне в Москве. Они были очень рады, что получилось приехать на эти матчи с «Локо» в Москве. Расстраивались, что не поедут в Калининград, но я была счастлива, что они приехали в Москву и так поддержали меня.

Я выигрывала чемпионат в Польше, в Италии. Сегодня наша команда «Динамо» победила в чемпионате России! Это отличный сезон, впечатления самые приятные, и, конечно, эта победа – великолепное завершение сезона. Очень приятно играть в такой команде!" – цитирует Хавелкову официальный сайт «Динамо».