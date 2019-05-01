Гончарова: «Локомотив» смог усилить конкуренцию в женской Суперлиге

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова не сдерживала радостных эмоций после победы команды над калининградским «Локомотивом» в финале женской волейбольной Суперлиги — 2018/19.

«Устали, но счастливы, что победили. Довольны, что смогли справиться за три игры в финале. Вообще, в этом сезоне мы выиграли всё, что можно – Суперкубок, Кубок России, чемпионат. Вот только в Лиге чемпионов выступили не так хорошо, как хотелось бы. Но в следующем сезоне приложим все силы, чтобы добиться успеха и там. Что касается «Локомотива», это очень интересная команда. И её появление в Суперлиге усилило конкуренцию. Надеюсь, что и в следующем сезоне «Локо» будет играть так же сильно», — приводит слова Гончаровой официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.