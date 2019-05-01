Подскальная: победи мы в Москве, тогда бы и «Динамо» могло задёргаться

Блокирующая калининградского «Локомотива» Юлия Подскальная прокомментировала поражение в финальной серии плей-офф Суперлиги с московским «Динамо». Подопечные Андрея Воронкова уступили 0-3.



«Конечно, нам хотелось выиграть золотые медали. Надеялись, что дома сможем переломить ситуацию, выиграть… Но, увы. Не смогли. Если бы победили во втором матче в Москве, всё могло вообще сложиться по-другому. Мы тогда вообще могли и 3:0 выиграть. Но где-то не повезло. Тогда бы и «Динамо могло задёргаться.

Но у нас впереди ещё много игр. «Локомотив» — это надолго. И наши болельщики нам помогут добиться успеха. С другой стороны и серебряные медали в первый же сезон – это хороший результат. На следующий сезон постараемся подняться выше. Впереди у нас отпуск – хочется поскорее увидеть родителей, бабушек и дедушек", — цитирует Подскальную официальный сайт клуба.

Московское «Динамо» выиграло чемпионат России в четвёртый раз подряд.