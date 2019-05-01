Кашин: иногда у «Ленинградки» не набиралось даже шестерых здоровых девчонок

Санкт-петербургская «Ленинградка» завершила сезон встречей с болельщиками. Поклонники команды получили возможность задать вопрос тренерам и игрокам, получить автограф и сделать фото на память. В розыгрыше Суперлиги «Ленинградка» стала восьмой.



«Перед чемпионатом я чётко сказал, что у нас состав для девятого места, но я гарантирую — мы будем в восьмёрке. Задачу выполнили. Хочу сказать спасибо и девчонкам, и тренерскому штабу, и, конечно же, болельщикам. В ключевых играх вы нам очень сильно помогли — и это не просто слова. Когда и фанатский сектор, и весь зал подпрыгивает, то эта энергия передаётся девочкам, мы играем совсем по-другому.



Нас весь сезон преследовали травмы. Если бы не они, могли бы побороться за большее. Иногда у нас не набиралось даже шестерых здоровых девчонок, но они всё равно бились. Также хотелось бы отметить, что такого климата в команде, который был в этом году, давно не было. Болельщики видели, что мы боролись, никто ни с кем не ругался, только поддерживали. Отдельная благодарность моим соратникам по тренерскому штабу», — цитирует главного тренера Александра Кашина официальный сайт клуба.

«Большое спасибо болельщикам за то, что вы были с нами весь сезон! У нас были и удачные, и неудачные игры, но вы поддерживали нас во всех матчах, всегда оставались до конца. Надеемся, что и в следующем сезоне мы увидим и услышим столь же яростную поддержку!» — сказала капитан команды Екатерина Петрова.

Фото доступны в «инстаграме» «Ленинградки».