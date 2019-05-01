Макрогузова: усиленно готовимся к старту в Бразилии

Российская «пляжница» Надежда Макрогузова рассказала о подготовке к сезону и о ближайших планах. В июле 2018 года Макрогузова и Светлана Холомина выиграли чемпионат Европы среди игроков не старше 22 лет.

«Сбор в Сочи прошёл замечательно! С нами на сборах работал весь тренерский штаб и медицинский состав команды. На УТС была только наша пара, что очень помогло нам более детально отточить свои «домашние заготовки».



Если говорить о сборах в целом, отмечу, что прекрасно были построены и тренировочный, и восстановительный процессы. Погода нас не подвела, было солнечно и небольшой ветер. Как раз то, что нам необходимо!



Усиленная подготовка идёт к старту в Бразилии на мировой тур «4 звезды», который пройдёт с 15 по 19 мая», — приводит слова Макрогузовой официальный сайт краснодарского «Динамо».

Фото доступно в «инстаграме» краснодарского «Динамо».