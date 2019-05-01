Котикова, Матвеева и Горбунова вызваны в сборную России на Лигу наций

Волейболистки казанского «Динамо» Анна Котикова, Полина Матвеева и Валерия Горбунова получили вызов в сборную России для участия в Лиге наций 2019 года, сообщает официальный сайт клуба. 6 мая они обязаны прибыть на тренировочную базу сборной в Новогорске.

Котиуова — чемпионка Европы U19 (2016) и MVP того турнира, серебряный призёр чемпионата мира U20 (2017), а также победительница Универсиады и Игр БРИКС.

Горбунова была признана MVP чемпионата Европы U17 (2018), где сборная России завоевала золото. В активе Матвеевой золото чемпионата Европы U17 (2018) и серебро чемпионатов Европы U16 (2017) и U19 (2018).

Первый этап Лиги наций пройдёт в конце мая. Сборная России в Бразилии стартует матчем с Доминиканской Республикой, а затем сыграет китаянками и бразильянками.

