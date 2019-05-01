«Енисей» подпишет контракт с блокирующим «Белогорья»

Блокирующий белгородского «Белогорья» Руслан Ханипов продолжит карьеру в красноярском «Енисее», сообщает «Спорт Бизнес Online». В составе «Белогорья» он провёл восемь сезонов в Суперлиге, а также выступал за сургутский «Газпром-Югра» и уфимский «Урал».



Ханипов становился чемпионом России (2013), выигрывал Кубок России (2012), Кубок ЕКВ (2018) и Кубок вызова (2019).



В нынешнем сезоне Руслан набрал 45 очков в 18 матчах.



В четвертьфинале плей-офф «Белогорье» проиграло «Факелу», а на старте турнира за пятое-восьмое места одолело «Урал». Завтра, 2 мая, подопечные Слободана Ковача проведут первый матч противостояния за пятое место с новосибирским «Локомотивом».

Команда, занявшая пятое место, получит путёвку в Кубок вызова, действующим обладателем которого является «Белогорье». «Енисей» в нынешнем розыгрыше Суперлиги стал 12-м.