Андерсон: за 7 лет в Казани так и не понял российское вождение и почту

Американский доигровщик казанского «Зенита» Мэттью Андерсон рассказал о вещах, которые его неприятно удивили в России.



«У меня были неприятные истории в России, но это случалось очень редко и вообще могло произойти в другой стране. Например, меня бесит, когда в российских аэропортах не соблюдают очереди. Люди как лошади с шорами на глазах не видят ничего вокруг, хотя вот он я, двухметровый человек, стою перед ними. Но к этому привыкаешь. Понятно, что такие вещи всё равно расстраивают, но ты едешь в аэропорт и понимаешь, что такое может случиться, поэтому делаешь глубокий вдох и терпишь. Я не могу изменить культуру поведения этих людей, так что не нужно зацикливаться на этом. Но я не могу сказать ничего плохого о культуре в клубе, команде и всей лиге.

Чего я не могу понять в России даже после семи лет игры в Казани? То, как здесь водят машины. К этому очень сложно привыкнуть, но опять же я говорю себе, что люди не должны водить автомобили так, как это делаю я, и стараюсь себя успокоить. Хотя это сложно. А ещё – работа почты. Ты платишь дополнительные деньги за быструю доставку, а она всё равно занимает три недели. Как так?! В Америке привыкаешь к тому, что Amazon доставляет всё за 12 часов прямо к порогу твоего дома, а здесь ждёшь несколько недель", — цитирует Андерсона «Спорт Бизнес Online».

Мэттью также признался, что за время пребывания в России не выучил русский язык.

«Я так и не выучил русский язык для нормального общения, за что мне немного стыдно, но с другой стороны это не изменило бы меня, как человека, как игрока. Я знаю достаточно слов, чтобы понимать Алекно на тренировках и когда идёт видеоразбор матчей. В этих ситуациях я понимаю 90 процентов всего, что говорят. Со сленгом сложнее, но я могу сложить куски этого паззла вместе», — сказал американец.