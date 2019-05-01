Андерсон: в 2012 году я получил предложение от московского «Динамо»

Американский доигровщик казанского «Зенита» Мэттью Андерсон сообщил, что в 2012 году интерес к нему проявляло московское «Динамо».



«У меня был контракт в Италии, но я хотел уехать из «Модены». В команде была небольшая неразбериха, которая сказывалась на результатах – игроки с тренерами не могли найти точку соприкосновения. А «Модена» это непростое место для игры в волейбол. Как и в Казани, там все и всегда ждут только побед. Так вот, где-то в конце мая — начале июня мой менеджер Лука Нови сообщил, что у него есть предложение из московского «Динамо», а также рассказал о ситуации с Хуантореной и «Зенитом».

Казань тоже хотела видеть меня у себя. Но я не был уверен, что выбрать, так как ничего не знал о российской лиге. Деньги и срок контракта были одинаковыми, поэтому я попросил у Луки совет. «В Казани – лучшая команда мира. Там ты или станешь игроком, или провалишься, и от тебя откажутся», – заявил он. Я решил, что Казань мне подходит", — приводит слова Андерсона «СпортБизнес Online».

По окончании нынешнего сезона Мэттью вернётся в «Модену».

