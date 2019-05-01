Чемпионка мира волейболистка Уланова завершила карьеру

Муж волейболистки Екатерины Улановой на своей странице в «инстаграме» опубликовал фото, в записи к которому сообщил, что либеро волейбольного клуба «Динамо» (Казань) завершает карьеру.



«Сегодня завершилась игровая карьера Екатерины Улановой. Несмотря на сегодняшнее поражение, побед было намного больше. Чемпионка России, обладатель Кубка России, чемпионка мира, участница двух Олимпийских игр, обладательница Кубка ЕКВ, победительница чемпионата мира среди клубных команд и победительница Лиги чемпионов. Горжусь тобой!!!» — написал Иван Уланов.

Казанское «Динамо» сегодня уступило в споре за бронзовые медали женской Суперлиги «Уралочке-НТМК».



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за третье место. Четвёртый матч



«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Казань) — 3:0 (25:16, 25:10, 25:18).

Счёт в серии — 3-1.