М. Карполь: говорили девочкам, что нужно играть за родину, за дом, за город

Старший тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь прокомментировал победу подопечных в споре за бронзовые медали женского чемпионата России по волейболу с представительницами казанского «Динамо».



«Серия была трудной. Особенно трудно было вернуться в серию после того, как мы во второй игре в Казани вели с разницей в 10 очков, но умудрились проиграть матч. Была определённая тревога. Вернулись в Екатеринбург и правильно настроились. Говорили девочкам, что нужно играть за родину, за дом, за город, что нужно оставить все силы и эмоции на площадке. Два матча в Екатеринбурге отыграли очень чисто, даже ни одной претензии к игрокам нет», — приводит слова Карполя сайт «Уралочки-НТМК».



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Серия за третье место. Четвёртый матч



«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Казань) — 3:0 (25:16, 25:10, 25:18).

Счёт в серии — 3-1.