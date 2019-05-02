Канал «Динамо-Казань» представил обзор заключительного матча за бронзу Суперлиги

«Уралочка-НТМК» в четвёртом матче серии за третье место женской Суперлиги на своей площадке обыграла казанское «Динамо» со счётом 3:0 (25:16, 25:10, 25:18). В составе команды из Свердловской области 19 очков набрала Ксения Парубец. В казанком «Динамо» самым результативным игроком стала Татьяна Кадочкина — 9 баллов.



Подопечные Николая Карполя выиграли серию 3-1 и стали обладательницами бронзовых наград чемпионата России.

Видеообзор четвёртого матча доступен в канале казанского «Динамо» в YouTube.

В регулярном чемпионате казанское «Динамо» стало третьим, а волейболистки «Уралочки-НТМК» — четвёртыми. Обе очные встречи остались за казанскими волейболистками (3:1 и 3:0). Чемпионом России в нынешнем сезоне стало московское «Динамо».