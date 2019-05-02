Смоляр: почти все игроки «Локомотива» болели за «Урал»

Блокирующий новосибирского «Локомотива» Артём Смоляр прокомментировал победу в серии с московским «Динамо» и поделился ожиданиями от противостояния с белгородским «Белогорье», за которое он раньше выступал. Первый матч серии за пятое место Суперлиги между «Локомотивом» и «Белогорьем» состоится в Белгороде сегодня, 2 мая.

«Мы победили, потому что смогли показать свою игру. Действовали, не оглядываясь на соперника. Правда, первый матч начали не очень бодро, но во второй партии собрались и перехватили инициативу! Вторую игру сыграли гораздо лучше. Набрали хорошие обороты. А когда поймаешь кураж, все даётся гораздо легче.



Всем было интересно и важно узнать, кто станет нашим соперником. Скажу откровенно — почти вся команда болела за «Урал». Но причина одна — Уфа для нас предпочтительнее в плане переездов. Из Новосибирска туда добраться проще, чем до Белгорода. И сил перелёт занимает меньше, и времени. Думаю, что мало кто ждал такой борьбы в этой паре. Особенно Белгород. Но уральцы очень хорошо были настроены.



У нас всегда одинаковый подход перед всеми матчами. И разбор чужой игры важен в любом случае – ведь что-то у соперников меняется. Какие-то тактические закономерности противника лучше прослеживаются! Думаю, прошлые матчи и их результаты не должны сказываться негативно на настрое. Наоборот, неудачи должны заставить сыграть лучше, чтобы поквитаться за поражения.



Хочется реабилитироваться в глазах болельщиков и руководства за прошлые неважные наши игры. Нужно выполнить задачу-минимум — войти в пятерку и пробиться в еврокубки!



Сейчас в „Белогорье“ осталось совсем немного игроков, с которыми я вместе выступал. Но всё же клуб, зал, команда хорошо мне знакомы. Так что есть какие-то особенные чувства к «Белогорью». Но на игру, в принципе, не особо влияющие», — цитирует Смоляра официальный сайт клуба.

Команда, занявшая пятое место в Суперлиге, получит путёвку в Кубок вызова.