Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Маричев вновь возглавил «Протон-Саратов», который он покинул по ходу сезона после 15 поражений подряд. Саратовская команда сыграет в переходных матчах с нижегородской «Спартой». Команда, выигравшая серии до трёх побед, выступит в Суперлиге в следующем сезоне.



«Меня пригласили помочь в переигровке, об этом был разговор с руководством области. В дальнейшем придётся восстанавливать команду, хотя это будет тяжело.



Верю ли в шансы «Протона-Саратов» остаться в Суперлиге? Если бы я не верил, я бы не возвращался», — приводит слова Маричева «Комсомольская правда — Саратов».

Первый матч между «Протоном» и «Спартой» состоится в Саратове 4 мая. «Енисей» под руководством Маричева занял пятое место и завоевал путёвку в Кубок вызова.