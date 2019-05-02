В «Нове» выбрали лучшего игрока сезона

Руководство новокуйбышевской «Новы», тренерский штаб и игроки команды провели встречу, на которой были подведены итоги сезона.

Исполнительный директор клуба Евгений Петропавлов поблагодарил команду за достойный результат. На предварительном этапе Суперлиги «Нова» заняла 11-е место, а по итогам турнира за 9-14-е места стала 10-й.

Также были отмечены лучшие волейболисты в трёх номинациях. Лучшим игроком был признан — Фёдор Воронков, самым полезным игроком — Сергей Бусел, лучшим молодым волейболистом — Матвей Захаров, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее стало известно, что Фёдор Воронков продолжит карьеру в казанском «Зените». 23-летний волейболист с 2012 по 2016 год выступал за «Университет» (Барнаул). В 2017 году он стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.