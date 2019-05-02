Алекно: в регулярном чемпионате «Кузбасс» был очень хорош

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно рассказал о подготовке к финалу плей-офф Суперлиги с кемеровским «Кузбассом». Первая встреча команд состоится в столице Татарстана сегодня, 2 мая.



«Идёт плановая подготовка, ничего специального не происходит. У нас было время хорошо подумать об этой команде, разобрать её. В физическом плане, слава всевышнему, всё нормально – все ребята работают. Психологическое состояние увидим во время игры.



Для меня выход «Кузбасса» в финал не стал сюрпризом. Регулярный чемпионат – серьёзный показатель уровня команды. И в нём «Кузбасс» был хорош, с отрывом заняв второе место. В плей-офф они снова показали свою силу и заслуженно оказались в финале.



На ведущих ролях в «Кузбассе» ребята, которые прошли школу «Зенита-Казань», – Виктор Полетаев и Игорь Кобзарь. Им хорошо помогают Ярослав Подлесных с Антоном Карпуховым плюс два сильных центральных и финский либеро. «Кузбасс» хорошо укомплектован», – цитирует Алекно «Спорт Бизнес Online».

«Зенит» является действующим чемпионом России.