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Тебенихина: Ельцин ругал Карполя: «Ты что так на девочек кричишь?»

Тебенихина: Ельцин ругал Карполя: «Ты что так на девочек кричишь?»
Волейбол / Сборная России

Серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года, бронзовый призёр чемпионата мира 1998 года Ирина Тебенихина рассказала о работе легендарным тренером Николаем Карполем.

«На Олимпиаде он говорил: «На вас сейчас смотрит вся Россия, вы не должны подвести русский народ». Тогда ещё был жив Борис Николаевич Ельцин, а они же друзья и всегда были на связи, и Карполь всегда нам передавал от него «приветы», говорил от Ельцина: «Девочки, вы такие молодцы.

Ельцин так переживал за наши выступления в Афинах, даже ругал Николая Васильевича говорил: «Ты что так на девочек кричишь?» — приводит слова Тебенихиной «Екатеринбург Онлайн».

«Уралочка-НТМК» под руководством Карполя стала бронзовым призёром нынешнего чемпионата России.

Скульптор показал, как будет выглядеть статуя Карполя и игроков «Уралочки»
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