Директор «Динамо» Казань: выступление команды в сезоне неудовлетворительное

Директор ЖВК «Динамо» Казань Сергей Чернышов подвёл итоги сезона. Функционер считает выступление команды неудовлетворительным.



«Выступление «Динамо» в этом сезоне я бы назвал неудовлетворительным. Было много факторов, которые повлияли на это. Мы не решили свои задачи, этот сезон мы провели со знаком «минус», – цитирует Чернышова «Р-Спорт».



Напомним, «Динамо» Казань заняло в чемпионате России четвёртое место. В матче за бронзовые медали команду уступила «Уралочке-НТМК» из Свердловской области со счётом 1:3. В регулярном чемпионате «Динамо» стало третьим, а волейболистки «Уралочки-НТМК» — четвёртыми.

Ранее президент ЖВК «Динамо» Москва Владимир Зиничев заявил, что команда может похвастать лучшим составом за последние 15 лет.