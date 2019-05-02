Гарелик: «Уралочка» могла забраться выше третьего места в чемпионате России

Волейболистка «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) Анастасия Гарелик прокомментировала завоевание командой бронзовых медалей чемпионата России. В борьбе за третье место «Уралочка-НТМК» обыграла ЖВК «Динамо» Казань – 3:1.



«Я очень рада этой медали! Очень жаль, что мы упустили игры с московским «Динамо» в полуфинале. «Уралочка» могла забраться выше третьего места. Но чего добились, то и получили. В любом случае приятно выиграть медаль, мы весь сезон шли к ней. Мы рассчитывали на сложные полуфинальные матчи с Москвой, и, возможно, закрадывались какие-то сомнения. Но мы все равно настраивались на победу, ведь в «регулярке» мы победили всех соперников, все команды были нам по силам.



Эмоций по-прежнему много, я очень счастлива, что завершаем сезон с бронзой. Третье место — это, конечно же, успех для «Уралочки», это достойная награда для нас. Все-таки уровень чемпионата России достаточно высокий», – цитирует Гарелик «Р-Спорт».