Денис Бирюков и Сергей Макаров станут игроками «Урала»

Доигровщик «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Денис Бирюков и связующий сургутского «Газпрома-Югра» Сергей Бирюков пополнят состав уфимского «Урала», передаёт корреспондент «Чемпионата» Петр Кондаков.

Бирюков ранее выступал за «Локомотив-Белогорье», «Металлоинвест», «Газпром-Югру», «Локомотив» (Новосибирск), «Динамо» (Москва) и «Нову». На клубном уровне он становился многократным призёром чемпионатов России, выигрывал Кубок страны, Лигу чемпионов и Кубок ЕКВ. В составе сборной России Денис выиграл Мировую лигу и Кубок мира.

Макаров играл за МГФСО, «Динамо» (Москва), «Искру», «Локомотив» (Новосибирск), «Факел», «Белогорье», и «Кузбасс». Он является двукратным чемпионом и обладателем Кубка России, призёром Лиги чемпионов и Кубка ЕКВ. Со сборной России он выиграл чемпионат Европы, Мировую лигу и Кубок мира.