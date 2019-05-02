Ильченко — о реакции на крики Карполя: лучше просто стоять и молчать

Олимпийская чемпионка 1988 года, серебряный призёр Олимпиады-1992 Ирина Ильченко рассказала, как реагировала на крики знаменитого тренера Николая Карполя во время матчей.



«Нормально, я же знаю, что это не со зла и по делу. Если кричит, значит правильно кричит. Просто так он делать это не будет.



Как Карполь реагировал, если ему отвечали? Он ещё громче кричал. Лучше просто стоять и молчать. Когда играешь с ним лет 10, то уже привыкаешь ко всему. Сначала, конечно, было непривычно, но потом понимаешь, что это всё по делу. Он же сначала крикнет, это, грубо говоря, начать разговор, а потом спокойно объясняет, что ты не так сделала», — приводит слова Ильченко «Екатеринбург Онлайн».

Ирина является мамой волейболистки «Уралочки-НТМК» Ксении Парубец.