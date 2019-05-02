Быканов и Худяков проиграли на старте плей-офф этапа Мирового тура в Малайзии

В Куала-Лумпуре (Малайзия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболе категории «3 звезды». В мужских соревнованиях стартовали два российские пары: Максим Сиволап/Артём Ярзуткин и Руслан Быканов/Максим Худяков.

Сиволап и Ярзуткин не смогли выйти в основной этап турнира, проиграв в финале квалификации.

Быканов и Худяков на групповом этапе выиграли один матч из двух и вышли в плей-офф. В стартовом раунде они за 49 минут проиграли представителям Швейцарии Кентену Метралю и Флориану Брееру со счётом 1:2 (21:19, 14:21, 14:16).

Ранее из борьбы за награды выбыли все российские женские пары. Лучшим результатом среди россиянок стал выход во второй раунд плей-офф дуэтов Ксения Дабижа/Дарья Рудых и Мария Бочарова/Мария Воронина.