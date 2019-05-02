Фетисова назвала момент сезона, который вызвал наибольшее сожаление

Волейболистка московского «Динамо» Ирина Фетисова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Бурову поделилась впечатлениями от завоевания золота чемпионата России. В финале плей-офф столичная команда обыграла калининградский «Локомотив» со счётом 3-0. Фетисова была признана самым ценным игроком финала.

«В Калининграде очень сильная команда с отличными болельщиками. Я очень рада, что в нашей Суперлиге появилась такая команда, с таким великолепным залом. А мы и сами удивлены тому, что так сложилась финальная серия. Никто и не рассчитывал, что сможем закончить финал всего за три матча. Не могу сказать, что именно не получилось у «Локомотива», потому что смотрю на свою команду и горжусь – девочками, тренерами, врачами, массажистами, всеми сотрудниками и руководством клуба», — сказала Фетисова.

Ирина также назвала момент сезона, который вызвал у неё наибольшее сожаление.

«Ответная игра с «Вакифбанком» в плей-офф Лиги чемпионов. Дома мы показали классный волейбол, доказали, что можем обыгрывать и команды, в которых собраны лучшие игроки мира. А в Турции были биты в трёх партиях. Печально не само по себе поражение, а то, что мы проиграли без борьбы. Я считаю, это заслуга тренера «Вакифбанка» Джованни Гвидетти, который разобрал нас досконально. Они сыграли чисто, чётко, без ошибок, а мы ничего не смогли противопоставить. Наверное, из таких матчей тоже можно извлечь пользу, чтобы учиться на ошибках и не повторять их в будущем», — отметила Ирина.