«Кузбасс» обыграл казанский «Зенит» в первом матче финала волейбольного ЧР

Волейболисты кемеровского «Кузбасса» в первом матче финальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги в трёх сетах на выезде обыграли казанский «Зенит» со счётом 3:0 (27:25, 25:21, 25:22).

В регулярном чемпионате «Зенит» стал первым, одержав 25 побед и потерпев 1 поражение. Волейболисты «Кузбасса» заняли вторую строчку, они выиграли 21 матч и на 13 очков отстали от «Зенита» в турнирной таблице.

В полуфинальной серии представители казанского коллектива в двух матчах обыграли «Факел», а «Кузбасс» был сильнее питерского «Зенита» (2-0).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Плей-офф. Финал. Первый матч

«Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово)— 0:3 (25:27, 21:25, 22:25).

Счёт в серии — 0-1.