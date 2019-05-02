Капитан «Зенита» Бутько: мы вчистую проиграли матч, сейчас будем разбираться

Капитан и связующий казанского «Зенита» Александр Бутько после поражения от «Кузбасса» со счётом 0:3 (25:27, 21:25, 22:25) в первом матче финальной серии чемпионата России по волейболу отметил, что команда недостаточно хорошо настроилась на игру.

«По содержанию мы вчистую проиграли матч, сейчас будем разбираться. Есть завтрашний день, на который нам нужно настроиться психологически. Такое ощущение, что мы вышли играть не финал, а простой тур. А «Кузбасс» вышел биться за каждое очко — вот и всё. Мы пытались напомнить друг другу, что это финишная прямая, но… Проигрыш есть проигрыш, но серия не проиграна, нам нужно сделать выводы», — приводит слова Бутько «БИЗНЕС Online».

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Плей-офф. Финал. Первый матч



«Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово)— 0:3 (25:27, 21:25, 22:25).

Счёт в серии — 0-1.