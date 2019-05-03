Тренер «Факела»: у нас команда с характером, сердцем и яйцами

Главный тренер волейбольного клуба «Факел» Камилло Плачи прокомментировал выездную победу над питерским «Зенитом» в первом матче серии за бронзовые медали мужского чемпионата России.



«Последний сет игры был прекрасен. Все ценители волейбола и болельщики должны были получить от него настоящее удовольствие. Первые два сета мы сыграли очень хорошо. Поздравляю «Зенит» с тем, как они сумели среагировать в непростой ситуации, вернуться в игру, практически одержать победу. Спасибо моей команде, которая в очередной раз доказала, что никогда не выбрасывает белый флаг. Смогли вернуться в пятом сете в игру, как «Зенит» до этого. «Факел» — это команда с характером, сердцем и яйцами. Несмотря на то что мы выиграли первую игру, шансы команд равны, в этой серии ничто не закончено», — сказал Плачи на послематчевой пресс-конференции.

Второй матч серии пройдёт 5 мая на площадке «Факела».



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Серия за третье место. Первый матч



«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Факел» (Новый Уренгой) — 2:3 (18:25, 17:25, 25:16, 25:17, 22:24).

Счёт в серии — 0-1.