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Пашицкий: я за карьеру ни разу не выигрывал у «Зенита», тем более в Казани

Пашицкий: я за карьеру ни разу не выигрывал у «Зенита», тем более в Казани
Волейбол / Суперлига мужчины

Блокирующий кемеровского «Кузбасса» Дмитрий Пашицкий прокомментировал победу в первом матче финала плей-офф Суперлиги с казанским «Зенитом» со счётом 3:0 (27:25, 25:21, 25:22).

«Ключевой фактор успеха – это команда. Мы шли к этому весь год и показали, что мы до конца можем играть, как команда. За свою карьеру я ещё ни разу не выигрывал у «Зенита», тем более в Казани. Это особенный день, но это финал и одна игра особо ничего не решает, надо идти дальше. Я очень горд за нашу команду, что мы смогли собраться и показать, что мы можем это делать. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Пашицкого официальный сайт «Кузбасса».

Вторая игра серии до трёх побед состоится в Казани сегодня, 3 мая. «Зенит» является действующим чемпионом России.

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