Климкин: Камехо на позиции диагонального наигрывали всего пару раз

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал поражение в первом матче за бронзу Суперлиги с новоуренгойским «Факелом» со счётом 2:3 (18:25, 17:25, 25:16, 25:17, 22:24).

«По сути, борьба была только в одной партии – пятой. Наигрывали ли мы раньше Камехо на позиции даигонального? Буквально пару раз на тренировках несколько месяцев назад. Да, учитывая проблемы с травмой Георга Грозера, мы держали в голове, в том числе и такой тактический вариант, но специально его, разумеется, не готовили. Конечно, Ореолу не очень комфортно атаковать из второй зоны.

В любом случае, благодарю игроков за проявленный характер. Обидно, что не удалось использовать свои хорошие шансы в концовке и победить. Сейчас надо сделать всё возможное, чтобы продемонстрировать наш лучший волейбол в Новом Уренгое.



Как удалось в отсутствие Грозера переломить ход матча? За счёт командного характера. Мы доказали, что он у нас имеется. Ребята в нужный момент сплотились и сыграли здорово", — цитирует Климкина официальный сайт клуба.

Вторая игра состоится в Новом Уренгое 5 мая.

