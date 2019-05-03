Ащев: не помню, чтобы в моей практике был такой счёт на тай-брейке

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Андрей Ащев прокомментировал поражение в первом матче за бронзу Суперлиги с новоуренгойским «Факелом» со счётом 2:3 (18:25, 17:25, 25:16, 25:17, 22:24).



«Наша команда проявила характер. Чего не хватило на тай-брейке? Наверное, чуть-чуть везения. Честно говоря, даже не припомню случая в своей игровой практике, когда в пятой партии итоговый счёт был 24:22», — приводит слова Ащева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Вторая игра состоится в Новом Уренгое 5 мая.

В регулярном чемпионате «Зенит» стал третьим, а волейболисты «Факела» — четвёртыми. Обе команды одержали по 19 побед. В полуфинале плей-офф санкт-петербургский «Зенит» проиграл кемеровскому «Кузбассу», а «Факел» — казанскому «Зениту».

Клюка: «Факел» хочет выигрывать не 3:2