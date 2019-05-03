Канал «Зенита» представил обзор первого финального матча Суперлиги с «Кузбассом»

Волейболисты кемеровского «Кузбасса» в первом матче финальной серии российской Суперлиги на выезде обыграли казанский «Зенит» со счётом 3:0 (27:25, 25:21, 25:22). В составе команды Туомаса Саммельвуо 19 очков набрал Виктор Полетаев.

Сразу три игрока «Зенита» набрали по 11 баллов — Эрвин Нгапет, Мэттью Андерсон и Максим Михайлов.

Видеообзор матча доступен в канале «Зенита» в YouTube.

Вторая игра состоится в столице Татарстана сегодня, 3 мая.



В регулярном чемпионате «Зенит» стал первым, одержав 25 побед и потерпев 1 поражение. Волейболисты «Кузбасса» заняли вторую строчку, выиграв 21 матч. Кемеровский клуб на 13 очков отстал от «Зенита» в турнирной таблице.



В полуфинальной серии представители казанского коллектива в двух матчах обыграли «Факел», а «Кузбасс» был сильнее питерского «Зенита» (2-0).

