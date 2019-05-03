Константинов — о победе над «Белогорьем»: серия остаётся открытой

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу в первом матче за пятое место Суперлиги с белгородским «Белогорьем» со счётом 3:1 (25:23, 25:22, 18:25, 25:22).

«Мы просто выиграли первый матч, серия остаётся открытой. Никаких планов на окончание этой серии мы не строим, нужно выиграть. «Белогорье» в серии с «Факелом» показало, что эта команда умеет играть на выезде. Поэтому этим матчем ничего не заканчивается. Хорошая победа, но всё ещё впереди.

Третью партию «Белогорье» сыграло отлично, они поставили нас под давление. Поэтому они вернулись в игру после 0:2. Но самое главное, что мы вернулись в игру в четвёртой партии, а не продлили свой спад до тай-брейка, как получилось в прошлой игре здесь в Белгороде. А на тай-брейке может произойти всё, что угодно", — цитирует Константинова официальный сайт «Белогорья».

Вторая игра состоится в Новосибирске 5 мая.