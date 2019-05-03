Ковач: почему игроки «Белогорья» не хотят занять пятое место?

Главный тренер белгородского «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал поражение в первом матче серии за пятое место российской Суперлиги с новосибирским «Локомотивом» со счётом 1:3 (23:25, 22:25, 25:15, 22:25).

«Ещё после игр с «Факелом» я говорил, что не понимаю, почему у игроков нет мотивации выиграть это пятое место. Да, соперник сегодня подавал хорошо. Но мы опять наступаем на свои грабли, не можем поставить блок. Со стороны всё выглядело так, будто мы не разбирали эту команду. На поле было шесть человек, которые вместе не играли. Было очень много персональных ошибок. Второе касание было просто отвратительное. После защиты мы не могли забить, потому что не было нормальной передачи. Не знаю, может, это и есть наш уровень, и лучше играть мы не можем? Все знают, какие у нас есть игроки, и сейчас им трудно бороться, они не могут бороться.



Игра мне не понравилась, но сейчас не время расстраиваться. Есть ещё ответный матч в Новосибирске. Мы там выигрывали со счётом 3:0, так что, надеюсь, нам есть на что рассчитывать», — цитирует Ковача официальный сайт клуба.

Вторая игра состоится в Новосибирске 5 мая.