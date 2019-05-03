Бакун: «Локомотив» провалил начало матча с «Белогорьем»

Диагональный новосибирского «Локомотива» Константин Бакун прокомментировал победу в первом матче за пятое место Суперлиги с белгородским «Белогорьем» со счётом 3:1 (25:23, 25:22, 18:25, 25:22).



«Игра складывалась тяжело, провалили её начало, потом искали в себе силы всё исправить. Когда повели 2:0, где‑то расслабились, поэтому третий сет провалили. Но тренер сделал замены, дал перевести дух и в четвёртой партии мы играли на максимум», – приводит слова Бакуна «БелПресса».

Вторая игра состоится в Новосибирске 5 мая. Команда, занявшая пятое место, получит путёвку в Кубок вызова.

На предварительном этапе клуб из Новосибирска занял шестое место, одержав 16 побед и потерпев 10 поражений. Представители Белгорода заняли пятую строчку в таблице (18 побед и 8 поражений).

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