«Динамо-ЛО» завершило сезон матчем с болельщиками

Вчера, 2 мая, «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) завершило сезон встречей с болельщиками, сообщает официальный сайт клуба. Волейболисты, тренеры и сотрудники «Динамо-ЛО» сыграли со зрителями в волейбол.

Тренерами команд стали игроки «Динамо-ЛО» Леонид Кузнецов и Игорь Тисевич. Сильнее оказалась команда Кузнецова. Его подопечные выиграли подобный выставочный матч и в прошлом сезоне.

Фото со встречи доступны в «инстаграме» «Динамо-ЛО».

По итогам предварительного этапа российской Суперлиги команда из Ленинградской области заняла 12-е место. По результатам плей-аут подопечные Олега Согрина стали девятыми. Это лучший результат в истории клуба.

Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».