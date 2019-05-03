Стал известен расширенный состав женской сборной России на Лигу наций

Тренерский штаб сборной России огласил расширенный состав команды на Лигу наций, сообщает официальный сайт калининградского «Локомотива». До 21 мая список будет сокращён до 25 игроков.

Расширенный состав сборной России

Связующие

Татьяна Романова («Уралочка-НТМК»), Дарья Рысева («Локомотив»), Евгения Старцева («Динамо-Казань»), Полина Матвеева («Динамо-УОР»).



Диагональные

Наталия Гончарова («Динамо» Москва), Мария Халецкая («Динамо» Краснодар), Анна Котикова («Динамо-Казань»), Татьяна Кадочкина («Динамо-Казань»), Валерия Горбунова («Динамо-УОР»).

Доигровщицы

Маргарита Курило («Енисей»), Татьяна Кошелева («Скандиччи»), Ирина Воронкова («Локомотив»), Ксения Парубец («Уралочка-НТМК»), Мария Воробьёва («Заречье-Одинцово»), Татьяна Юринская («Заречье-Одинцово»), Софья Кузнецова («Ленинградка»), Виктория Руссу («Заречье-Одинцово»).



Блокирующие

Ангелина Лазаренко («Волеро Ле Канне»), Екатерина Ефимова («Динамо» Москва), Екатерина Орлова («Локомотив»), Ирина Королёва («Динамо-Казань»), Екатерина Евдокимова («Уралочка-НТМК»), Ирина Фетисова («Динамо» Москва), Валерия Зайцева («Локомотив»), Ольга Зубарева («Динамо» Краснодар).



Либеро

Анна Подкопаева («Уралочка-НТМК»), Дарья Пилипенко («Динамо-Метар»), Алла Галкина («Локомотив»), Кристина Курносова («Заречье-Одинцово»), Варвара Шепелева («Северянка»).

Первый этап Лиги наций пройдёт в конце мая. Сборная России в Бразилии стартует матчем с Доминиканской Республикой, а затем сыграет с китаянками и бразильянками.