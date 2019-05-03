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Алекно: у «Зенита» нет права на ошибку, и это мешает

Алекно: у «Зенита» нет права на ошибку, и это мешает
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал поражение в домашнем матче с кемеровским «Кузбассом» (1:3), после которого его команда проигрывает в финальной серии чемпионата России со счётом 0-2.

«Не особо что-то изменилось по сравнению с первым матчем. «Кузбасс» переигрывает нас пока. У них всё получается. У них свобода действий. У нас нет права на ошибку, и это мешает. Думаю, это основная причина такого количества ошибок. Но мы немало выиграли серьёзных соревнований, находясь в тяжелых ситуациях. У нас есть какой-то шанс. Попробуем», – приводит слова Алекно «Спорт Бизнес Online».

«Зенит» – победитель пяти предыдущих чемпионатов России. «Кузбасс» впервые попал в тройку призёров и сыграет в Лиге чемпионов.

Третий матч серии до трех побед пройдёт в Кемерово 7 мая. Чтобы защитить титул, «Зениту» сначала нужно вернуть серию в Казань на пятый матч.

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