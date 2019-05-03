Капитан «Кузбасса»: надеялись на 1-1 в Казани. Это был бы грандиозный результат

Капитан и связующий кемеровского «Кузбасса» Игорь Кобзарь после второй подряд победы в гостевом матче с казанским «Зенитом» (3:0, 3:1) в финальной серии чемпионата России немного удивился, что его команда ведёт в серии — 2-0.

«Мы надеялись на 1-1 в Казани. Для нас это был бы грандиозный результат, но после первой победы получили заряд уверенности. Играли более раскрепощённо. Получилась равная игра, один-два мяча могли перевернуть всё в любую сторону.

Было ли сегодня давления ещё меньше, чем накануне? Да. Перед первым матчем его было много. Но благодаря нашим семьям, которые нас поддерживают, мы сбросили его и вчера неплохо сыграли.

Сергей Никитин заменил получившего травму Антона Карпухова? Большое спасибо Серёге, что вышел и отдал всё что может. Очень помог команде. Спасибо ему и уважение.

Как провели сутки между первым и вторым матчем? Рано уснуть не удалось. Только часам к двум ночи. Проснулись, потренировались, отдохнули в гостинице. Всё по плану», – приводит слова Кобзаря «Спорт Бизнес Online».

«Кузбасс» впервые в истории попал в тройку призёров и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.

Третий матч финальной серии до трёх побед пройдёт в Кемерово 7 мая.