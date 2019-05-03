Тренер «Кузбасса» — о двух победах над «Зенитом»: не стоит расслабляться

Старший тренер «Кузбасса» Олег Миканович прокомментировал гостевую победу кемеровской команды во втором финальном матче чемпионата России по волейболу (3:1). «Кузбасс» ведёт в серии — 2-0.

«Ребята хорошо выполнили установку, держали счёт. Меньше ошибались и были даже больше сконцентрированы, чем в первой игре. Есть небольшая травма спины у Антона Карпухова, но врачи делают всё возможное. В следующем матче он будет играть. У Никитина немного было волнение, но потом он помог команде. Все ребята — молодцы. Показали, на что способны, была борьба от начала до конца. Мы шли к этому весь сезон, готовились серьёзно. Не стоит расслабляться, нужно готовиться к каждой игре финала», — приводит слова Микановича пресс-служба ВФВ.

Третий матч финальной серии до трёх побед пройдёт в Кемерово 7 мая.