Бутько: «Зенит» не складывает чемпионские полномочия, будем бороться

Капитан и связующий казанского «Зенита» Александр Бутько прокомментировал поражение в домашнем матче с «Кузбассом» (1:3), после которого команда проигрывает в финальной серии до трех побед — 0-2.

«Нужно отдать должное «Кузбассу». Он находится в очень хорошей форме, но мы не складываем чемпионские полномочия, будем бороться. Не хватает немного, в концовке буквально одного мяча, а так, все партии упорные. Везёт сильнейшему. Ситуация на грани катастрофической, но последний шаг сделать непросто. Нам нужно сбросить зажатость и рисковать. Сделаем анализ и постараемся добавить там, где можем.

Настрой был лучше, чем вчера, но было много ошибок на подаче. Это первое, что бросается в глаза. Может, это сыграло ключевую роль в концовках нескольких партий. Но это уже лирика, это уже прошлое. Тяжёлая ситуация, это немного поддавливает, но спасибо болельщикам, что не бросают болеть. Это спорт, всё бывает. Не стоит заранее нам проигрывать. Нужно настраиваться на следующий матч. Шанс есть», – приводит слова Бутько «Спорт Бизнес Online».

Третий матч финальной серии до трёх побед пройдёт в Кемерово 7 мая.