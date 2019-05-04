«Протон» одолел «Спарту» в 1-м матче за право остаться в волейбольной Суперлиге

Саратовский «Протон» одержал победу в первом переходном матче за право сыграть в волейбольной Суперлиге в сезоне-2019/20. «Протон», занявший последнее, 12-е место в чемпионате России среди команд Суперлиги, в пяти партиях одолел победителя Высшей лиги «А», нижегородскую «Спарту» со счётом 3:2 (25:12, 25:21, 21:25, 25:27, 15:13).

Серия проходит до трёх побед. Вторая встреча состоится в Саратове 5 мая, затем команды переедут в Нижний Новгород, где 11 мая, и если понадобится 12 мая, проведут третью и четвёртую встречи. Пятый матч (при необходимости) состоится в Саратове 15 мая.

Волейбол. Чемпионат России. Переходные матчи за право играть в Суперлиги

Первый матч

«Протон» (Саратов) – «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:2 (25:12, 25:21, 21:25, 25:27, 15:13).