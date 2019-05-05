Волейбольная Суперлига представила обзор финалов плей-офф

Казанский «Зенит» после первых двух матчей финальной серии до трёх побед волейбольной Суперлиги уступает кемеровскому «Кузбассу» — 2-0. Первый поединок, состоявшийся 2 мая, кемеровчане выиграли на выезде со счётом 3:0 (27:25, 25:21, 25:22). Во втором гостевом матче, прошедшем на следующий день, «Кузбасс» вновь победил — 3:1 (25:23, 19:25, 25:23, 25:22). Третий матч серии состоится в Кемерове 7 мая.



В первом матче серии за третье место, играющейся до двух побед, «Зенит» из Санкт-Петербурга дома уступил «Факелу» из Нового Уренгоя — 2:3 (18:25, 17:25, 25:16, 25:17, 22:24). Ответная встреча состоится сегодня, 5 мая, начало — в 16:00 мск.



В серии за 5–8-е место новосибирский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» — 2-0, а «Белогорье» в трёх поединках сломило сопротивление «Урала» из Уфы — 2-1.

Видеообзор матчей доступен в канале российской Суперлиги в YouTube.