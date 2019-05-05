Новосибирский «Локомотив» занял пятое место в чемпионате России по волейболу

Волейболисты новосибирского «Локомотива» во втором матче серии за пятое место мужского чемпионата России среди команд Суперлиги на своей площадке выиграли у «Белогорья» со счётом 3:2 (28:26, 25:18, 17:25, 21:25, 17:15).

В первой встрече «железнодорожники» на выезде одержали победу — 3:1 (25:23, 25:22, 18:25, 25:22).

На групповом этапе клуб из Новосибирска занял шестое место, одержав 16 побед и потерпев 10 поражений. Команда из Белгорода заняла пятую строчку в таблице, у неё 18 побед и 8 поражений.



В четвертьфинальных поединках плей-офф «Белогорье» уступило «Факелу» — 1-2, а «Локомотив» проиграл питерскому «Зениту» — 0-2.



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Матчи за 5–8-е место. Финал. Второй матч

«Локомотив» (Новосибирск) — «Белогорье» (Белгород) — 3:2 (28:26, 25:18, 17:25, 21:25, 17:15)

Счёт в серии — 2-0.