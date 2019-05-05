«Протон» в шаге от сохранения места в волейбольной Суперлиге

Саратовский «Протон» одержал победу во втором переходном матче за право сыграть в волейбольной Суперлиге в сезоне-2019/20. «Протон», занявший последнее, 12-е место в чемпионате России среди команд Суперлиги, в трёх партиях обыграл победителя Высшей лиги «А», нижегородскую «Спарту», со счётом 3:0 (29:27, 25:17, 25:19).

Первый матч накануне также завершился победой «Протона», но в пяти партиях — 3:2.

Серия проходит до трёх побед. Третья встреча состоится в Нижнем Новгороде 11 мая. Там же, при необходимости, 12 мая пройдёт и четвёртый матч. Если потребуется, на пятую игру соперники вернутся в Саратов 15 мая.

Волейбол. Чемпионат России. Переходные матчи за право играть в Суперлиге

Второй матч

«Протон» (Саратов) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:0 (29:27, 25:17, 25:19).

Счёт в серии – 2-0.