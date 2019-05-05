«Факел» стал бронзовым призёром ЧР по волейболу, обыграв питерский «Зенит»

Волейболисты «Факела» стали бронзовыми призёрами чемпионата России среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19. Во втором матче серии за третье место «Факел» на своей площадке нанёс поражение санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 3:1 (25:22, 25:20, 23:25, 25:20).
Первая встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой «Факела» в пяти партиях – 3:2. Таким образом, «Факел» выиграл серию со счётом 2-0, завоевав бронзовые медали и путёвку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20.
Предыдущий раз «Факел» становился третьим в национальном чемпионате в 2009 году.
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
Серия за третье место
«Факел» (Новый Уренгой) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:1 (25:22, 25:20, 23:25, 25:20).
Счёт в серии – 2-0.