Д. Волков — о бронзе «Факела» в ЧР: наконец-то мы сделали это!

Доигровщик новоуренгойского «Факела» и национальной сборной Дмитрий Волков поблагодарил партнёров по команде за завоевание бронзовых медалей чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги.

«Спасибо большое, команда! Наконец-то мы сделали это! Впереди новые вызовы и новые победы. Спасибо каждому, кто переживал за нас, это сильно чувствуется, дальше больше», — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Волкова.

«Факел» завоевал бронзовые медали чемпионата России впервые с 2009 года. В серии за третье место новоуренгойский клуб в дважды обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3:2 и 3:1) и выиграл серию со счётом 2-0. В сезоне-2019/20 «Факел» впервые сыграет в Лиге чемпионов.