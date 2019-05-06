Павлов: «Локомотив» в этом сезоне мог побороться за медали

Капитан новосибирского «Локомотива» Николай Павлов поделился впечатлениями от победы в серии за пятое место Суперлиги с белгородским «Белогорьем».



«Заняли пятое место, выиграли свой нелёгкий финал. Это позитивно. Считаю, что мы могли сыграть лучше, побороться за медали в этом сезоне. Неуверенно сыграли с питерским «Зенитом», когда уже были все шансы на третью игру и решение серии в нашу пользу. К сожалению, у нас этого не получилось.

«Белогорье» — сильная команда, вообще, в чемпионате любая команда может дать бой и обыграть даже казанский «Зенит». Мы очень рады, что закончился сезон на позитивной ноте. Когда побеждаешь и завершаешь победой дома сезон — это всегда приятно!" — цитирует Павлова официальный сайт клуба.

«Локомотив» в сезоне-2019/20 представит Россию в Кубке вызова.